Il liceo del Made in Italy parte in sordina | 92 scuole preparano il nuovo indirizzo | in testa Sicilia e Lombardia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sotto in tutto 92 i licei che avranno ilin. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha tirato le somme alla vigilia dell’apertura delle iscrizioni per le famiglie. Domani 23 gennaio i genitori interessati potranno scegliere questoper i figli sulla piattaforma Unica del Ministero. Il, nato da un’idea del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e quello delinAdolfo Urso, vuole essere uno spazio in grado di ridurre il gap tra le competenze fornite dalla scuola e quelle richieste dal mondo del lavoro, soprattutto nel settore dell’imprenditoria nazionale. Si tratta, però, di una novità che sembra non aver convinto moltee ...