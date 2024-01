Il genio di Mozart esplode di nuovo a Verona | al teatro Ristori l’eterno capolavoro “Don Giovanni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Questa città non può non annunziare il valor portentoso, che in età di non ancora 13 anni ha nella musica il giovanetto tedesco signor Amadeo Wolfango“. Il geniale compositore aveva suonato nel ridotto dell’Accademia Filarmonica die a celebrarlo con questo carico di entusiasmo, nei primi giorni del 1770, era la Gazzetta di Mantova. Oggi, oltre 250 anni dopo, la musica ditorna a risuonare nella città veneta per la quinta edizione del Festival. Tra gli oltre 30 eventi, in una doppia data (il 25 e il 27 gennaio), arriva alil Donassoluto del compositore austriaco, su libretto di Lorenzo Da Ponte. L’opera verrà rappresentata in forma semiscenica con la regia di Gianmaria Aliverta, la ...