Il ferro in inverno | costruire solidità in condizioni estreme

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Quando bisognauna struttura all’aperto è opportuno scegliere con molta attenzione il materiale da utilizzare. La struttura, qualunque essa sia, quotidianamente verrà a contatto con gli agenti atmosferici come umidità, vento, neve e soprattutto freddo. Uno dei materiali che meglio resiste al freddo è ilin virtù delle sue qualità e delle sue peculiari caratteristiche. Nella carpenteria metallica ilè uno dei materiali maggiormente usati e apprezzati, grazie alla sua capacità di assicuraree affidabilità alla struttura mettendola al riparo dal freddo che, con la sua azione usurante, può provocare sul medio-lungo periodo danni piuttosto rilevanti. Ilè riconosciuto come uno dei materiali migliori per resistere al gelido abbraccio ...