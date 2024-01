Il dossier di FdI contro Conte | ecco la questione morale M5S

Nel dossier di Fdi viene poi menzionata l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Indagata per abuso d'ufficio in relazione all'inchiesta sullo stadio della Roma, nel 2019 il gip respinge la richiesta di ...Un dossier per replicare alle accuse ... «Nella sua carriera politica - si legge nel documento di FdI, ricorda l’Adnkronos-il leader pentastellato non ha usato lo stesso pugno duro quando si è trovato ...Un altro importante passo verso la realizzazione dell’invaso artificiale di Serra degli Ulivi fra Villanova Mondovì e Pianfei, in provincia di Cuneo. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio re ...