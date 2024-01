Il dolore dei medici per la morte di Gigi Riva | il bollettino e poi la crisi in ospedale | «Era cordiale | ha rifiutato l’intervento»

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilper ladiha coinvolto anche iche lo avevano in cura all’Brotzu di Cagliari, dove era stato ricoverato alle 3 del mattino di oggi 22 gennaio per un infarto. Le condizioni del campione sono peggiorate alle 17.50, proprio mentre scherzava con i dottori del reparto di Cardiologia, insieme alla compagna Gianna Tofanari. Secondo il racconto deierae aveva appena dato il suo via libera per diffondere ilmedico alla stampa, con cui venivano rassicurati i tifosi che le condizioni non appano gravi. Poi è arto un attacco improvviso che richiedeva un intervento immediato. «Aveva una grave malattia coronarica – ...