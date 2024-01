Il dissidente russo Navalny è costretto ad ascoltare in carcere canzoni pro-Putin

(Di martedì 23 gennaio 2024) La vita inper Alexeyè sempre più dura. Dopo essere sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento e poi condannato a restare in prigione finché non avrà 74 anni per corruzione ed estremismo - condanne ritenute pretestuose e strumentali per far fuori il principale oppositore di...

25 volte in isolamento in 17 mesi. Se non è un record, poco ci manca. Protagonista è il Alexey Navalny , che è stato mandato di nuovo in cella di punizione, per la 25esima volta dall'agosto del 2022. Alla fine di questi 10 giorni di isolamento avrà trascorso in ...A dare la notizia di questo nuovo spostamento la testata Meduza che cita lo staff del dissidente in cella per motivi politici ...Il dissidente russo Alexey Navalny, nel suo nuovo carcere in una remota località artica, in piena notte è obbligato ad ascoltare l'inno russo e canzoni di un popolare cantante nazionalista ...