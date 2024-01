Il colore non colore per eccellenza illumina la stagione fredda all’insegna del layering tono su tono

Leggi su amica

(Di martedì 23 gennaio 2024) Durante le spesso grigie giornate di gennaio e febbraio la maggior parte dei vestiti che tiriamo fuori dall’armadio spazia tra il nero e diverse gradazioni di grigio o marrone. Con qualche incursione da parte di sporadiche tonalità diverse. I colori chiari, invece, difficilmente riescono a farsi strada nell’armadio. Ed è un peccato. Coprirsi di nuance chiare, infatti, sarebbe un’opzione da prendere n considerazione. In particolare un total look bianco potrebbe davvero cambiare l’umore di una giornata. Perché questonondella luminosità non solo farebbe bene all’umore, ma anche al proprio stile. Calmante, luminoso, brillante, il bianco è perfetto per la ...