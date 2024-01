Il Cimitero Monumentale di Bergamo entra nell’Atlante dei Cimiteri italiani

(Di martedì 23 gennaio 2024). Ildiufficialmentedeisignificativi: nel corso del Meeting annuale dell’Association of significant cemeteries in Europe suimonumentali europei, che si è tenuto nei giorni scorsi a Mantova, è stato presentato l’Atlante 2023 deisignificativi, nel quale, per la prima, voltaildi. La pubblicazione, condivisa dal Ministero della Cultura e da Utilitalia-Sefit, ha l’obiettivo di valorizzare icome luoghi della memoria: complessi monumentali di grande valore storico ed artistico, beni culturali al pari ...

Cartoni, pedane di legno, un passeggino, un girello, piante. Una piccola discarica a cielo aperto all’ingresso monumentale del cimitero di via Nazariantz, a Bari. Ma anche altri rifiuti tra i viali. È ...Alla ripresa dei lavori sono state approvate in via definitiva le riclassificazioni urbanistiche delle aree intorno al cimitero dell’Aquila ...BERGAMO. Si tratta di una pubblicazione che ha l’obiettivo di valorizzare i cimiteri come luoghi della memoria e per la prima volta c’è anche il monumentale cittadino. Il cimitero monumentale di ...