Il Centro Commerciale Campania dona 11mila euro in beneficenza

(Di martedì 23 gennaio 2024) Marcianise. Ildi Marcianise, in provincia di Caserta, si dimostra ancora una volta attento ai temi sociali e rinnova il tradizionale appuntamento con la solidarietà. Ogni anno il “” devolve ad associazioni, istituzioni e organizzazioni no profit il ricavato della raccolta fondi organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Scatta una foto con Babbo Natale”. E nel periodo natalizio sono stati tantissimi i bambini, accompagnati dai loro genitori, che hanno deciso di incontrare Santa Claus in Piazzae fare una foto insieme con lui. Grazie al buon cuore dei visitatori è stato possibile aiutare le associazioni che si occupano di persone meno fortunate, con la raccolta didevoluti, poi, in. ...