Il cacciatore | quando Hollywood fece i conti con il Vietnam

(Di martedì 23 gennaio 2024) Torna al cinema in versione restaurata Il: uscito nel 1978, il capolavoro di Michael Cimino portava in primo piano l'orrore dele il trauma della guerra. Il 27 gennaio 1973, con la firma degli accordi di Parigi, il Governo degli Stati Uniti sancisce la fine del proprio intervento militare in, iniziato alla metà del decennio precedente con Lyndon Johnson alla Casa Bianca e proseguito con una clamorosa escalation durante la Presidenza di Richard Nixon. Poco più di due anni dopo, nell'aprile 1975, l'esercito nordita prende d'assalto Saigon, preludio all'annessione deldel Sud; le immagini dell'evacuazione d'emergenza dei civili americani ancora di stanza a Saigon sarebbero diventate un simbolo della disfatta della politica statunitense nel suo tentativo di ...