‘Il cacciatore’ di Michael Cimino torna al cinema dopo 45 anni restaurato in 4K

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il 15 dicembre 1978 Il cacciatore, The Deer Hunter, usciva neiamericani. Con 45 candeline e in versione restaurata in 4K da Studiocanalin Italia dal 22 al 24 gennaio, distribuito come evento speciale da Lucky Red. Più di qualcuno lo avrà visto altantifa, ma molti di noi giusto tra tivù e videocassette. Con tanto di spot e tagli sul fotogramma per lo spietato adattamento ai 4:3 catodici che caratterizzò i media di fine Novecento. Studiocanal èto al negativo originale da 35 mm, scansionandolo con risoluzione 4K a 16 bit. Il restauro è stato completato dalla Silver Salt a Londra, che ha creato una versione 4K DCP dae UHD restaurata per l’home entertainment (dischi e online). Ma guardarlo su grande schermo sarà un autentico tuffo al cuore per ogni ...