Il boom del noleggio auto a lungo termine in Italia | tendenze e dati del 2023

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilsegna un punto di svolta significativo per il mercato delin, con il(NLT) che emerge come un trend dominante, in particolare grazie alle formule dicon pronta consegna senza anticipo e alla crescente domanda di veicoli elettrici a. Una crescita robusta e preferenze chiare delineano un nuovo paesaggio nel settore. La crescita del settore delIlha segnato un’impressionante crescita nel settore delin. Questo segmento ha ...