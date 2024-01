Il Benevento ritrova Ciano | il Taranto perde un esterno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutirientrerà dalla squalifica, Paleari e Masciangelo dovrebbero smaltire l’influenza per domenica. Con il, Gaetano Auteri “rischia” di avere problemi di abbondanza, in attesa che il mercato continui a fare il proprio corso. Nessun giallorosso è stato infatti fermato dal Giudice Sportivo dopo il derby con la Casertana. In casa sannita si registrano esclusivamente la sesta ammonizione stagionale per Pastina, la terza per Simonetti e la seconda per Agazzi e Capellini. Nessuno di questi sarà a rischio squalifica, non essendo ancora scattata la diffida.Capuano, di contro, dovrà fare a meno di Alfredo Bifulco con i giallorossi. L’del, espulso per somma di ammonizioni con il Messina, è stato fermato automaticamente per un turno. Sarà l’unica defezione per squalifiche tra ...