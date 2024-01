Il Bayern cerca rinforzi | un ex Juve non convince

(Di martedì 23 gennaio 2024) Thomas Tuchel non sarebbe del tutto convinto del rendimento dell’exntus De Ligt e per questo sembra aver chiestonel reparto...

Urgenza a centrocampo per il Bayern Monaco , che interverrà sul mercato il prossimo gennaio: no a Casemiro , l'obiettivo è Martin Zubimendi (itasportpress)

Il Bayern Monaco vuole rafforzare il reparto arretrato in questa sessione di mercato. Il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel non è pienamente convinto dell'apporto dell'ex Juve Matthijs de Ligt, ...La squadra allenata da Thomas Tuchel ha tutte le carte in regola per conquistare l'intera posta in palio ...Roma-Bayern Monaco, partita del girone di Champions League femminile 2023-24. A che ora si gioca, dove vederla e tutte le combinazioni per qualificarsi.