Ieri in Campania | a Benevento trovato il corpo senza vita di un uomo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, lunedì 22 gennaio 2024. Avellino – I Carabindella Stazione di Flumeri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Furto aggravato”. I fatti si sono verificati nella serata di sabato. (LEGGI QUI)– Tragedia in via Piccinato in serata.un, di 53 anni, che, stando alle prime informazioni, è stato stroncato da un malore e si è accasciato al suolo in prossimità di una delle attività presenti lungo la strada che finisce in via Napoli. (LEGGI QUI) Caserta – Qualcuno le ha incendiato la vettura e lei ai carabinha indicato come possibile responsabile ...