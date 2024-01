Iannone FdI | “Sud tradito da chi governa come De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Invece di fare pagliacciatela denuncia al Ministro Fitto, Depensi ad amministrare che la Campania è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici e nulla c’entra l’autonomia differenziata che ancora non c’è. Non è stato capace di spendere i fondi con le percentuali di realizzazione più basse d’Italia, la sanità pubblica non esiste più e il diritto alla salute è negato; trasporti pubblici inesistenti, aree interne abbandonate che si spopolano, investimenti in cultura inesistenti e sistema turistico in cui gli operatori vivono solo delle loro capacità e della bellezza dei luoghi senza nessuna azione di promozione del territorio seria. Deda 9 anni e questi sono i risultati. Pensa di cavarsela buttandola in polemica con il Governo dimenticando che è stato il ...