IA | l’Italia si prende la guida del G7 I primi passi del governo

Leggi su formiche

(Di martedì 23 gennaio 2024) La presidenza italiana del G7 inizia sotto il segno della responsabilità. Almeno questa è la parola chiave emersa nell’incontro di lunedì, promosso dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Istituto Affari Internazionali (IAI) e il T7, durante cui è stato illustrato e discusso con le aziende il codice di condotta di Hiroshima, ideato per regolare l’intelligenza artificiale durante la presidenza giapponese. “Il nostro programma di lavoro raccoglie questa eredità”, ha scritto Alessio Butti, sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica. Ricevendo le lodi anche di Google, presente (virtualmente) con il global head of government affairs e public policy Karan Bhatia, che ha sottolineato quanto “la responsabilità deve essere al centro dello sviluppo dell’IA”. Un monito riassunto appunto nel codice di condotta nipponico, ...