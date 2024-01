I raid non resteranno impuniti La minaccia degli Houthi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Glidello Yemen accusano Stati Uniti e Regno Unito di aver lanciato nelle ultime ore «18 attacchi aerei» contro il territorio yemenita, 12 dei quali hanno colpito Sanàa e l'area intorno alla capitale finita nel 2014 sotto il controllo del movimento. Su X il portavoce, Yahya Sarèe, riferisce inoltre di trecontro la provincia di Hodeidah (sul Mar Rosso), due contro quella di Taiz (nel centro dello Yemen) e uno contro la provincia di Bayda (nell'est). «Questi attacchi non passeranno senza risposta, né», hato. Nel post il portavoce non fa riferimento a vittime o danni a seguito dei. Nelle scorse ore la tv, Al Masirah, aveva riferito dicontro la zona del campo di al-Hafa, a sud di Sanàa, contro l'area ...

