I programmi in tv oggi | 23 gennaio 2024 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 gennaio 2024) Su Rai Uno La storia, su Sky Cinema I delitti del Barlume, La Girata. Guida aiTv della serata del 23Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 23? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.21Black Box – La scatola nera. Mathieu Vassier, tecnico responsabile delle indagini per l’incidente al volo Dubai-Parigi, ha scoperto dei risvolti sconcertanti sul disastro aereo; ma qualcuno non vuole far emergere la verità. Su Rai Movie dalle 21.10 Terminator. Un cyborg dalle fattezze umane deve uccidere il futuro capo della resistenza contro il dominio ...