I ministri Piantedosi e Zangrillo a Caivano | «Lo Stato c' è»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Loc?è a. Èquesto il motivo ricorrente di tutta la mattinata all?insegna della presentazione del Programma degli interventi per incrementare la...

ROMA – I Comuni italiani stanno inviando una serie di lettere ai ministri Piantedosi, Salvini e Zangrillo chiedendo di intervenire con il ripristino degli “smart CIG” e di eliminarne l’obbligo di CIG ...È a dir poco soddisfatto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Napoli per presentare il ‘Piano per l’implementazione della capacità amministrativa’ del comune di Caivano. Piantedosi, ...Lo Stato c’è a Caivano. È stato questo il motivo ricorrente di tutta la mattinata all’insegna della presentazione del Programma degli interventi per incrementare ...