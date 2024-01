I guai giudiziari di Fabrizio Corona non finiscono mai | rinviato a giudizio per tentata estorsione

(Di martedì 23 gennaio 2024) Idinonmai. L’ex re dei paparazzi, recentemente condannato per resistenza e danneggiamento, è stato mandato a processo con l’accusa diper una vicenda, già emersa nei mesi scorsi, scaturita dalla denuncia di una donna, che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. E che, poi, avrebbe subito, a suo dire e stando anche alle indagini concluse alcuni mesi fa, un presunto ricatto dall’ex ‘fotografo dei vip’ con al centro un video intimo che la ritraeva e che lui aveva realizzato. Il rinvio a, come riporta l’Ansa, è stato deciso dal giudice per l’udienza preliminare di Milano Cristian Mariani, accogliendo la richiesta del ...

