I grandi snobbati e i record delle nomination agli Oscar 2024

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sono state annunciate le. Oppenheimer di Christopher Nolan guida la classifica dei titoli con il maggior numero di candidature (13). Seguono Povere creature! con 11, Killers of the Flower Moon con 10 e Barbie con 8. La grande sorpresa, però, è Anatomia di una caduta, Palma d’Oro a Cannes nel 2023, che conquista 5tra cui miglior film, miglior regia e sceneggiatura originale. Per la prima volta nella storia dell’Academy ci sono tre film di registe donne - Greta Gerwig, Justine Triet e Celine Song - nella gara principale (Barbie, Anatomia di una caduta e Past Lives). Cillian Murphy dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Cillian Murphy dans *Oppenheimer* de Christopher Nolan. © Universal Pictures Stupisce l’assenza di Margot Robbie tra le migliori attrici. Le ha ...

