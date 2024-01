I gap infrastrutturali ci hanno aspettato al valico

Leggi su formiche

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le frontiere italiane sono diventate dei veri e propri colli di bottiglia per il traffico merci su rotaia, una situazione insostenibile per le aziende del settore cargo, ma anche per le imprese del Nord che ora temono di subire – di rimbalzo – gli effetti della chiusura dei valichi. La chiusura deldel Frejus fino a dicembre 2024, i lavori di ripristino delle rotaie in una canna del San Gottardo e la manutenzione programmata di quello del Monte Bianco, rivelano l’assenza di valide alternative per il traffico merci tra l’Italia e la Francia. È in questo contesto che si sente l’assenza della Torino – Lione i cui cantieri, diventati campo di battaglia ideologico e laboratorio del Nimby italiano,subito ritardi su ritardi con costi altissimi per la collettività. L’avvio dei lavori di scavo – dopo 33 anni – sono un pannicello caldo che fa ...