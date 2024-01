I Fantastici 5 Anticipazioni della seconda puntata

Leggi su panorama

(Di martedì 23 gennaio 2024) Torna su canale 5 la serie tv in 8 puntate da 50 minuti con Raoul Bova che racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpiciSocietà Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, e del loro allenatore (Bova).I Campionati Italiani si avvicinano. I ragazzi dovrebbero allenarsi a ritmi sostenuti ma Riccardo viene distratto da un grosso problema: la scomparsa di uno dei suoi atleti. Christian vede qualcosa di strano sul telefoninofidanzata Isabella, mentre l'avvocato di Laura è molto preoccupato in vista dell'udienza sull'incidente occorso alla sua assistita: le cose sono proprio come sono state raccontate? Nel frattempo Anna, la figlia minore di Riccardo, si prepara emozionata al suo primo appuntamento ...