I bookmaker esonerano Pioli | Conte come Trapattoni? In pole per la panchina rossonera c'è l'ex Inter e Juve

(Di martedì 23 gennaio 2024)riporta AgiproNews, una semifinale Champions e uno Scudetto non bastano, secondo i, a salvare una. Stefano, per...

ROMA – Il 17 gennaio 2024, dopo due anni e mezzo insieme, la Roma si è svegliata per la prima volta senza José Mourinho. Il tecnico portoghese, esonerato il giorno prima, ha fatto spazio a Daniele De ...Ecco tutte le quote bancate per il futuro dei giallorossi: non solo in panchina però perché il destino dell'argentino e del belga è sempre sotto osservazione ...Il tecnico portoghese, esonerato il giorno prima, ha fatto spazio a Daniele De Rossi, che dovrà traghettare la formazione capitolina almeno fino a fine stagione, dopo un girone d'andata a dir poco ...