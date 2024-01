Hurkacz-Medvedev | Australian Open | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Questa notte alle 3.30, alla Rod Laver Arena, Hubertaffronta Daniilnella sfida valida per i quarti di finale degli. Una sfida da non perdere e che si preannuncia parecchio interessante. Il polacco è in piena ascesa e la sfida contro il russo può essere il banco di prova di cui ha bisogno per capire fino a dove potrà spingersi. Dal canto suo però ancheha dimostrato ampiamente di essere più che in forma. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: leDaniil– Crediti foto: Wimbledon ...