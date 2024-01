Highlights Sinner-Rublev 6-4 7-65 6-3 | Australian Open 2024 VIDEO

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannikbatte3-0, 6-4 7-6(5) 6-3, nel match valido per i quarti di finale dell’. Partita molto più combattuta di quanto reciti il punteggio, in particolare il secondo set, in cui l’azzurro ha accusato qualche problema agli addominali. Seconda semifinale Slam in carriera per l’altoatesino, dopo quella a Wimbledon 2023 persa con Djokovic, che proverà a prendersi la sua rivincita venerdì nella sfida con il serbo numero 1 del tabellone. SportFace.

Jannik Sinner beat Andrey Rublev 6-4, 6-7 (7-5), 6-3 in the quarterfinal and will now face Novak Djokovic in the semi-final. Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dei quarti di finale degli Australian Open tra l'azzurro e il russo.