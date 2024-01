Hamas respinge la proposta di tregua di Israele

(Di martedì 23 gennaio 2024)rifiuta laisraeliana per un cessate il fuoco di due mesi in cambio del rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito un funzionario egiziano. Secondo la fonte,ha rifiutato insistendo sul fatto che non saranno liberati altri ostaggi finchénon cesserà la sua offensiva e si ritirerà dalla Striscia. Laprevedeva inoltre la liberazione di detenuti palestinesi dalle carceri die l'autorizzazione per i leader dia Gaza di trasferirsi in altri Paesi. Le forze israeliane di terra hanno intanto completato l'accerchiamento di Khan Yunis, la principale città nel settore meridionale della striscia di Gaza, ed hanno rafforzato la propria presenza al suo interno. Lo ha reso noto il portavoce militare. All'operazione, ha aggiunto, hanno ...

