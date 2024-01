Hai notato che di recente ti ho inviato una mail dal tuo account | Truffa

Leggi su chiccheinformatiche

(Di martedì 23 gennaio 2024) Avete ricevuto unail cui testo dice “Haiche ti houn’e-dal tuo?”. Niente paura non è nulla di grave, è solo una. Vediamo cosa succede e cosa non bisogna assolutamente fare. La: “Haiche ti houn’e-dal tuo?” Ecco cosa dice la fantomatica edell’hacker: Ciao!Haiche ti houn’e-dal tuo?Sì, ciò significa semplicemente che ho l’accesso completo al tuo dispositivo.È da un paio di mesi che ti tengo d’occhio. Ti stai chiedendo come? Sei stato infettato da un malware mentre visitavi un sito web per adulti. Forse non sai ...