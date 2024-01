HabiSmart annuncia le startup selezionate durante il secondo batch

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024), l'acceleratore Made in Italy per la crescita diche sviluppano soluzioni o servizi innovativi per il settore PropTech ed Edilizia Sostenibile della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital, comunica le 8dal programmailche si concluderà il 15/02 con il Demo Day, una giornata in cui ognipresenterà la propria idea ad una vasta platea di corporate e investitori. Ledasono: Bimcubes, che realizza soluzioni che migliorano l'utilizzo del BIM per la digitalizzazione del ciclo di vita delle costruzioni; BuildTrust, piattaforma che utilizza la Blockchain nell'industria delle costruzioni per il ...