Guenda Goria è incinta | «Il mio miracolo dopo la malattia»

Guenda Goria è finalmente incinta ! La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha coronato il sogno di diventare mamma: l’annuncio è arrivato in ... (donnapop)

Ospiti a La Volta Buona, da Caterina Balivo, Guenda Gorie e Mirko Gancitano hanno annunciato di essere in attesa di un figlio (ilgiornale)

Guenda Goria al settimo cielo : "Sono incinta - è un miracolo"

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposeranno il 16 maggio 2024. Ma a salire sull'altare non saranno in due, ma in tre. Oggi, 22 gennaio, Guenda e ... (europa.today)