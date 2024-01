Guenda Goria aspetta un bambino | “Per i medici era impossibile | i miracoli succedono”

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposeranno il 16 maggio 2024. Ma a salire sull'altare non saranno in due, ma in tre. Oggi, 22 gennaio, Guenda e ... (europa.today)

Guenda Goria incinta del suo primo figlio. «Sono un po' emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre». Ospite da Caterina Balivo a "La ...Incentivi auto di nuovo al via. Per ora si tratta del "vecchio" ecobonus, in attesa dei nuovi incentivi che verranno programmati da febbraio. Intanto dalle 10 di oggi le concessionarie potranno ...I sondaggi presenti sul «Forum del Grande Fratello» rivelano che la persona che sta ricevendo più voti è Beatrice Luzzi, largamente distaccata da Sergio. L’attrice continua a riscuotere molti consensi ...