“Guarda che ti mando Lino Banfi” Fedez scherza con la figlia | il comico pugliese ironizza a modo suo | il siparietto

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 gennaio 2024)sbandierato come una sorta di spauracchio, per convincere laa non fare capricci. A chiamare in causa ilè stato, che in un video ha scherzosamente minacciato la piccola Vittoria durante una serata giochi, in cui la bimba aveva messo sottosopra i piani del padre e del fratello maggiore Leone. Il noto attore, chiamato in causa, ha deciso però a sua volta di rispondere ironicamente al rapper con una storia pubblicata su Instagram: “Ciao, hai fatto bene con Vittoria”.stava giocando con le carte dei Pokemon insieme a Leone. Poi è arrivata la piccola Vittoria che “ha distrutto tutto”. Il rapper l’ha così minacciata ironicamente per farla smettere: “Va bene, ti porto via Elsa e ti metto le foto di ...