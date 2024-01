Greta Rossetti mortificata da Stefano al GF | “Frasi spinte” arrivano le scuse

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha avuto un crollo all’interno della casa del Grande Fratello in queste ore. Tutto è scaturito da una discussione avuta conMiele, durante la quale il concorrente ha adoperato delle parole un po’ troppo forti nei riguardi della giovane. La ragazza si è imbarazzata tantissimo, al punto da chiudersi in bagno scoppiando in lacrime., allora, rendendosi conto della situazione, ha voluto provare a rimediare. Ci sarà riuscito? LediMiele sual GFMiele ha avuto un’uscita un po’ infelice con. Il ragazzo, infatti, sentendo un discorso tra la ragazza e Perla Vatiero, con cui ha discusso, si è intromesso ...