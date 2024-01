Gratta e Vinci | Natale è passato ma regala ancora gioie | 2 milioni di euro

Leggi su ilveggente

(Di martedì 23 gennaio 2024)da un pezzo ma: il tagliando per l’avvento ha fatto vincere 2diIl nome dice tutto. E, anche se. Sì, un tagliando messo in vendita appunto per le festività natalizie cheè in circolazione che un signore di Alatri, in proa di Frosinone, ha deciso di acquistare, magari perché non voleva far passare l’aria natalizia che di solito è bella. E ha fatto bene, visto che ha centrato il colpo grosso. Un(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl colpo che gli cambia la vita. E ...