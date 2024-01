Gratin di finocchi ai 3 formaggi | super saporiti e filanti | piaceranno a tutti!

(Di martedì 23 gennaio 2024)diai 3Questa ricetta con iè particolarmente saporita e facile da preparare. Parmigiano o grana padano come se piovessero, mozzarella (filone per pizze), fontina, una noce di burro e la besciamella rendono questa piatto tanto invitante da essere ideale anche per una cena tra amici. Vista la sua ricchezza sotto il profilo nutrizionale, lo preparo spesso come piatto unico, in famiglia. La sua crosticina dorata, poi, è irresistibile, anche i bambini capitoleranno e lo assaggeranno! Avete voglia di cucinare con me? Mettiamoci al lavoro, si comincia!diai 3: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...

Tempo di preparazione: 45 minDifficoltà: facileDosi per: 3 persone I finocchi in inverno sono un must sulle tavole degli amanti della cucina ricca di ortaggi preparati in ogni modo! Con i finocchi pos ...Tante idee per cucinare i finocchi, ortaggi gustosi e versatili ricchi di proprietà antinfiammatorie, digestive e diuretiche e perfetti per piatti di ogni tipo.Il menu tanto contestato (e non solo per il merluzzo “carbonaro”) è stato cambiato e già nella giornata di ieri nelle scuole di Bari ci sono stati i primi riscontri ...