Grande Fratello | urla e schiamazzi per Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi fuori alla Casa | si chiede la squalifica

La ragazza - una delle concorrenti del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista - solitamente, per quanto decisa, non perde le staffe. Ma stavolta le cose sono ...Al Grande Fratello, arriva un nuovo confronto tra i due ex fidanzati. Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra i due ex fidanzati, il rapporto tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese ...Il Grande Fratello questa settimana va in onda di martedì con un nuovo appuntamento. I fan non vedono l'ora di scoprire l'esito del televoto.