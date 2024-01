Grande Fratello | sondaggi fan 23 gennaio | Beatrice la più amata dal pubblico

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 23 gennaio 2024) Martedì 232024, andrà in onda una nuova puntata del GF, Alfonso Signorini nel corso della diretta chiuderà il televoto e ne rivelerà l’esito finale. In nomination al momenti ci sono:Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro. Nessuno di loro dovrà lasciare la Casa, nel corso del nuovo appuntamento non vi saranno infatti eliminazioni. Va però precisato che il concorrente che riceverà meno voti da parte delfinirà in nomination, in vista della prossima puntata che sarà eliminatoria., Sergio e Federico in nomination Al termine della 31esima puntata del, Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto, che al momento vede in nomination tre concorrenti:Luzzi, ...