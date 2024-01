Grande Fratello | Perla Vatiero indispettita con Beatrice Luzzi | «Ti colpisce quando sei debole»

Al Grande Fratello torna a far parlare di sé l'acceso antagonismo tra Perla e Beatrice: ecco cos'è successo.Dopo uno slittamento di 24 ore a causa della Supercoppa Italiana, va in onda stasera in prima serata su Canale 5 la 32ª puntata del Grande Fratello 2024, il reality show prodotto da Endemol Shine ...Questa sera, 23 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentaduesimo appuntamento. Nel corso della puntata, ...