Grande Fratello | Perla contro Stefano | «Lo rovino Gli do tempo due settimane di vita qua dentro» – Video

(Di martedì 23 gennaio 2024)Vatiero (US Endemol Shine) Sale la tensione altraVatiero da un lato e Beatrice Luzzi eMiele dall’altro. Nelle scorse ore, l’ex partecipante di Temptation Island si è scagliata fortementei due suoi coinquilini, annunciando tra le righe che intende loro fare la guerra. La tensione si è incominciata ad avvertire ieri mattina, nel momento in cuiMiele ha informato Monia La Ferrera del fatto che“mi ha detto delle parolacce di notte” dopo averla sentita russare. Parole “non carine da dire ad alta voce“, che hanno fatto indisporre la Vatiero appena ha scoperto tutto quanto dalla ‘nemica amatissima’ Greta Rossetti. “Si è messa in mezzo anche Bea. Con me sbattono male, io non sono gli altri. (…) ...