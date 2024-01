Grande Fratello | Monia Ferrera a Massimiliano Varrese | “Vedi che come amici andiamo bene?” La reazione dell’attore

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella Casa delil rapporto traLacontinua ad essere caratterizzato da alti e bassi: dopo gli scontri degli scorsi giorni e la chiusura di, che aveva affermato di non essere pronta ad avere una storia con lui, i due inquilini sembrano aver ritrovato una certa serenità. Nella serata di ieri, infatti, l’attore si è avvicinato alla sua ex fidanzata, poggiando la testa sulla sua spalla e facendosi accarezzare da lei: “Sto cinquantenne che ha bisogno di attenzioni, un bambino di cinque anni proprio, no cinquantenne“, lo ha preso bonariamente in giro la concorrente.si è poi fermato a guardare, la quale lo ha invitato a notareda ...