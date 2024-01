Grande Fratello | il televoto s’infiamma | chi è il concorrente meno votato?

(Di martedì 23 gennaio 2024) Questa sera torna ile ilè ancora aperto: cosa sta accadendo in queste ore tra i telespettatori Stasera dopo otto giorni d’attesa ilriprenderà posto nei palinsesti. E ovviamente ilriguardante Beatrice Luzzi, Federico e Sergio è aperto fino a quando Alfonso Signorini non deciderà di chiudere i giochi. Stando alle recenti stime, chi è ilfino a questo momento? Beatrice Luzzi si sta confermando ancora una volta dominatrice, essendo la gieffina preferita dal pubblico con oltre il 50 % dei rusltati, per la precisione siamo intorno al 56. Sergio D’Ottavi è invece al 22% con Federico al 21%, questo alsecondo il sondaggio diffuso da ...

Al Grande Fratello torna a far parlare di sé l'acceso antagonismo tra Perla e Beatrice: ecco cos'è successo.Dopo uno slittamento di 24 ore a causa della Supercoppa Italiana, va in onda stasera in prima serata su Canale 5 la 32ª puntata del Grande Fratello 2024, il reality show prodotto da Endemol Shine ...