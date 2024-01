“Grande Fratello” | il gesto emozionante di Beatrice nei confronti di Garibaldi

(Di martedì 23 gennaio 2024) News tv. . La nuova edizione del2023, depurata dal trash, sta regalando forti emonioni al pubblico di Canale 5. Durante ogni diretta settimanale, il padrone di casa, Alfonso Signorini, racconta ai telespettatori i vari colpi scena avvenuti durante la settimana. In queste ore non è passato inosservato unparticolare diLuzzi neidi GiuseppeLeggi anche: “”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione Leggi anche: “”, Perla choc contro: “Mi tremano le mani!” Leggi anche: “”, Perla crolla in lacrime dopo la grave accusa Leggi anche: ...

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. El Conde Killers of the Flower ...Al Grande Fratello torna a far parlare di sé l'acceso antagonismo tra Perla e Beatrice: ecco cos'è successo.Dopo uno slittamento di 24 ore a causa della Supercoppa Italiana, va in onda stasera in prima serata su Canale 5 la 32ª puntata del Grande Fratello 2024, il reality show prodotto da Endemol Shine ...