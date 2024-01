Grande Fratello | diretta trentaduesima puntata

(Di martedì 23 gennaio 2024) Rosy, Perla e Marco -(US Endemol Shine) Ilarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, eccezionalmente di martedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Laminuto per minuto della21.35: … Anticipazionidi martedì 23 gennaio 2024 Insu Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce ladel. Con lui, ...

In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca ...Il Grande Fratello è uno dei programmi più longevi e di successo della storia della televisione italiana, ma sono in pochi a sapere davvero cosa si nasconde dietro le quinte del reality show per ...Stasera in tv torna, dopo vari cambi di palinsesto, il Grande Fratello su Canale 5. Gli equilibri degli inquilini nel loft di Cinecittà sono sempre più precari, tra amicizie, liti e amori vediamo le ...