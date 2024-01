Grande Fratello | chi è il meno votato tra Beatrice | Federico e Sergio? Ecco cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Finalmente è il momento di vivere una nuova puntata del, durante la quale scopriremo anche il risultato dell’ultimo televoto in corso. Nella prima serata di oggi, martedì 23 gennaio, andrà in onda eccezionalmente un nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini: chi si salverà e chi invece sarà a rischio eliminazione?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.