Governo | Prodi | “Non c’è più tempo per fare cose scomode”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 gennaio 2024) Romano– foto da sito ufficiale romano.itFIRENZE – “Sono due i problemi della democrazia europea. Il primo è che la moltiplicazione dei partiti obbliga alle coalizioni ovunque, coalizioni sempre più diverse. Perfino in Germania sono insieme due partiti completamente diversi tra di loro. Questo è il primo problema. Il secondo è che opinion poll, analisi sociologiche, sociometriche fanno sì che siamo sempre in campagna elettorale. Manca più di un anno ad insediare il presidente degli Stati Uniti futuro, più di un anno, perché è alla fine di gennaio dell’anno prossimo. C’è piùspeso in campagna elettorale che fuori dalla campagna elettorale. Da noi poi ci sono le elezioni regionali, comunali, del tutte sfasate e ancora di più si è in campagna elettorale, questo è incompatibile con la regola della democrazia che era ...