Governo | Mittal responsabile crisi Ilva

(Di martedì 23 gennaio 2024) 18.15 "La parte pubblica non 'preferisce porre fine alla partnership' con il gruppo Arcelor. Tale eventualità viene imposta da Vostre decisioni". Così il sottosegretario Mantovano risponde ad Arcelor, dopo la lettera dell' amministratore delegato del 18 gennaio. Il"ha ricercato ogni possibile soluzione,nel migliore ed esclusivo interesse di Acciaieri d'Italia,inclusi i lavoratori e i fornitori",scrive Mantovano.Lanasce dalla "decisione di Arcelordi venir meno alle proprie prerogative, ribadite 4 mesi fa".

L'articolo Ex Ilva : indotto , oggi nuovo stop. Fa paura il commissario che arriverà entro poche settimane <small class="subtitle"> Ieri ... (noinotizie)

ArcelorMittal invia una lettera al governo Meloni per riaprire il dialogo sul dossier ex Ilva . La multinazionale, ha scritto l’amministratore ... (open.online)

La fine della partnership tra il socio pubblico Invitalia e Arcelor Mittal , con conseguente nuovo commissariamento dell’ex Ilva , non è una decisione ... (ilfattoquotidiano)

Il ministro ha ricordato di aver incontrato oggi sul tema i sindaci di Taranto e Genova. MANTOVANO A MITTAL: FINE PARTNERSHIP DIPENDE DA VOI La risposta del governo alla lettera di Arcelor Mittal c'è.Gas e idrogeno al posto del carbone, grazie alla società pubblica Dri. Ma il progetto è finito in tribunale e non ci sono più i soldi del Pnrr ...La fine della partnership tra il socio pubblico Invitalia e ArcelorMittal, con conseguente nuovo commissariamento dell’ex Ilva, non è una decisione del governo ma “viene imposta da Vostre decisioni”.