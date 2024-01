Golf | PGA Tour | Francesco Molinari al via al Farmers Insurance Open 2024

(Di martedì 23 gennaio 2024)torna a giocare sul PGAe lo farà al, al via domani a La Jolla (San Diego) in California. Dopo gli impegni nel DP World, con un quinto posto nel Dubai Invitational e un’uscita al taglio nell’Hero Dubai Desert Classic, l’azzurro (unico italiano in gara in California) insegue una Top 20 sul massimo circuito americano che gli manca dal marzo 2023 (quattordicesimo all’Arnold Palmer Invitational). A difendere il titolo conquistato nel 2023 sarà il californiano Max Homa. Tra i favoriti della vigilia, insieme a lui, ci sono anche Xander Schauffele e Patrick Cantlay. Senza dimenticare altri europei. Al via due dei talenti della scorsa Ryder Cup, lo svedese Ludvig Aberg e il danese Nicolai Hojgaard, oltre all’inglese Justin ...

Dopo le due settimane alle Hawaii il PGA Tour torna negli Stati Uniti continentali per la 65esima edizione del The American Express, il primo di una ... (oasport)

Si è distinto come primo dilettante dal 1991 a vincere un evento del PGA Tour, il The American Express, senza aver percepito un solo euro per la sua affermazione perché ancora amateur. E ora Nick Dunl ...È lui il primo dilettante dal 1991 a vincere un evento del PGA Tour. Ed è lui ad aver fatto registrare il più grande salto nella classifica mondiale del golf. L’exploit in California gli ha infatti ...diventando il primo golfista dilettante a vincere un evento del PGA Tour, il circuito di golfpiù prestigioso al mondo, dal 1991, anno in cui Mickelson vinse il Northern Telecom Open. In un momento ...