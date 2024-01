Godzilla Minus One | ecco la reazione del regista alla candidatura all’Oscar

(Di martedì 23 gennaio 2024) A gran sorpresa da parte del pubblico,One ha ottenuto una nomination agli Oscar 2024 nella categoria Migliori effetti speciali e ora, sul suo profilo X è arrivata la reaction del. Il film ha ottenuto consensi da parte di critica e pubblico, facendo sì che il successo fosse talmente tanto inatteso da estendere il periodo di visione dell’evento speciale in cui era inizialmente previsto. Addirittura è stato deciso di riportarlo al cinema, al momento solo in Giappone e negli USA, con una versione in bianco e nero che vuole donare le atmosfere del capitolo originale. ?????????? pic.twitter.com/Mhc0gUskqJ — ????Takashi Yamazaki (@nostoro) January 23, 2024 Sembra che il film sia piaciuto all’Academy perché ha ottenuto una nomination agli Oscar 2024 per i migliori effetti speciali. Già ieri tutto il team di ...

