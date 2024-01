Godzilla Minus One candidato agli Oscar | la reazione del regista è imperdibile

(Di martedì 23 gennaio 2024) La pellicola è stata candidata all'per i migliori effetti visivi, come come ile il team creativo hanno reagito alla notiziaOne ce l'ha fatta: la pellicola fantascientifica ha ottenuto una nomination2024 nella categoria Migliori effetti visivi. Impagabile quindi ladele di tutto il team coinvolto. Dopo essere uscito in anteprima nelle sale giapponesi,One è rapidamente diventato un fenomeno inarrestabile. Con oltre 100 milioni di dollari incassati, il film della Toho ha superato ogni aspettativa e adesso ilha pubblicato la suaalla nomination ricevuta dall'Academy. Takashi Yamazaki ha reagito ...

Godzilla Minus One, un film prodotto dalla Toho e uscito in Italia a dicembre. Fraction ne è entusiasta: L'ho amato e avendo lavorato con Toho e avuto esperienza di come vedono i loro personaggi, ...Godzilla Minus One ha avuto un'ottima corsa nelle sale, guadagnando un bottino di oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Un successo incredibile per la pellicola del regista Takashi Yamazaki, ...